В России уточнили, что можно использовать для перевозки ребёнка в автомобиле

Напомним, по закону в России всех детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить в автомобилях в специальных удерживающих устройствах. Вместе с экспертом KP.RU дает советы, как выбрать удерживающее устройство, рассказывает о популярных моделях и отвечает на вопросы.