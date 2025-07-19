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В России уточнили, что можно использовать для перевозки ребёнка в автомобиле

Правительство запретило заменять детские автокресла лямками и накладками.

Источник: Комсомольская правда

В России уточнили параметры удерживающих систем, которые могут использоваться для перевозки детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Согласно документу, к таким системам не относятся лямки, накладки на ремни безопасности, адаптеры, фиксаторы и другие подобные приспособления и предметы.

«Детская удерживающая система (устройство) — конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью», — сказано в документе. Соответствующая формулировка вводится в ПДД РФ.

Напомним, по закону в России всех детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить в автомобилях в специальных удерживающих устройствах. Вместе с экспертом KP.RU дает советы, как выбрать удерживающее устройство, рассказывает о популярных моделях и отвечает на вопросы.

Почему нельзя отказываться от детского кресла до 12 лет, эксперт рассказывает здесь на KP.RU.