В России уточнили, что можно использовать для перевозки ребёнка в автомобиле

В России уточнили параметры удерживающих систем, которые могут использоваться для перевозки детей в автомобилях. Соответствующее постановление подписал глава правительства Михаил Мишустин.
Согласно документу, к таким системам не относятся лямки, накладки на ремни безопасности, адаптеры, фиксаторы и другие подобные приспособления и предметы.
«Детская удерживающая система (устройство) — конструкция, предназначенная для перевозки детей в транспортном средстве в целях снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью», — сказано в документе. Соответствующая формулировка вводится в ПДД РФ.
Напомним, по закону в России всех детей в возрасте до 12 лет нужно перевозить в автомобилях в специальных удерживающих устройствах. Вместе с экспертом KP.RU дает советы, как выбрать удерживающее устройство, рассказывает о популярных моделях и отвечает на вопросы.
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