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Расчёты ПВО уничтожили 13 летевших на Москву БПЛА менее, чем за 2 часа

Вблизи Зеленограда в Московской области средствами противовоздушной обороны был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT, опубликовавший соответствующие кадры.

Источник: Life.ru

Момент уничтожения дрона. Видео © SHOT.

Жители пригородных районов Москвы сообщили о серии громких звуков. По их словам, было слышно от восьми до десяти хлопков. Предположительно, сработала система ПВО. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за последние полтора часа зафиксированы попытки атаки 13 дронов.

Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины предприняли попытку атаковать Москву с использованием беспилотников типа «Лютый». Взрывы были зафиксированы в районах Нахабино и Истры. Жители Зеленограда сообщили о падении обломков дрона в частном секторе.

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