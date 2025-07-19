В РФ ужесточат правила перевозки детей в машине

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об ужесточении правил перевозки детей в машине.
Правительство внесло в правила дорожного движения понятие «детская удерживающая система». Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая призвана уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью. В соответствии с постановлением, ямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы не являются удерживающими системами.
Требования к таким устройствам прописаны в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», передает ТАСС.
В России с 18 июля стали действовать изменения в КоАП, которые ранее утвердил президент Владимир Путин. Они касаются штрафов и наказаний для водителей за нарушение ПДД.
Увеличился размер штрафа за отказ остановиться по требованию сотрудников ГАИ — за первое нарушение водителя ждет штраф от семи до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение грозит штрафом в 10 тысяч рублей или приведет к лишению водительских прав на шесть месяцев.