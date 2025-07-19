В РФ ужесточат правила перевозки детей в машине

Правительство внесло в правила дорожного движения понятие «детская удерживающая система». Речь идет о конструкции для перевозки детей в автомобиле, которая призвана уменьшить риск причинения вреда их жизни и здоровью. В соответствии с постановлением, ямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и прочие аналогичные предметы не являются удерживающими системами.