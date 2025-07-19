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Turkish Airlines предупредят о недопустимости ущемления прав пассажиров

Руководству авиакомпании Turkish Airlines будет направлено уведомление о недопустимости ущемления прав пассажиров на рейсах в Россию и из России.

Руководству авиакомпании Turkish Airlines будет направлено уведомление о недопустимости ущемления прав пассажиров на рейсах в Россию и из России. Об этом сообщила Росавиация.

В ведомстве сообщили, что специалисты Росавиации проводят проверку работы Turkish Airlines в части обслуживания и соблюдения прав пассажиров задержанных или отмененных рейсов в пятницу, 18 июля.

Отмечается, что в адрес руководства Turkish Airlines готовится уведомление о недопустимости нарушений прав пассажиров на рейсах в / из Российской Федерации. По данным Росавиации, обсуждается возможность уменьшения числа рейсов, осуществляемых турецкой авиакомпанией сверх договоренностей между авиационными властями двух стран.

Как уточнили в ведомстве, выясняются обстоятельства, приведшие к инциденту с пассажирами рейса Москва (Внуково) — Бодрум.

Ранее сообщалось, что летевшие из турецких городов Антальи и Бодрума самолеты турецкой авиакомпании Turkish Airlines вместо московского Внуково приземлились в петербургском Пулково. Причина — ограничения, которые действуют в столичном аэропорту. Согласно данным с сайта аэропорта Внуково, в Пулково перенаправили рейсы турецкого авиаперевозчика ТК 3038 из Антальи и ТК 3126 из Бодрума. Также из-за ограничений во Внуково задерживается прибытие еще нескольких рейсов — из Петербурга, Антальи, Нукуса и Даламана. Кроме того, задерживается вылет рейсов в Анталью, Стамбул, Бодрум и Даламан.