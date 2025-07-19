Кома Тиграна Кеосаяна: Симоньян рассказал о состоянии супруга

В апреле этого года, в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян рассказала, что супруг реагирует на внешние действия, а также может сжимать пальцы и даже отвечать на слова глазами. «Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: Солнышко, если ты меня слышишь, моргни. Он моргает. Я ему что-то говорю: Пойдем домой, пойдем домой, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала тогда журналистка.