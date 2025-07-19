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Кома Тиграна Кеосаяна: Симоньян рассказал о состоянии супруга

Симоньян рассказала об отсутствии улучшений в состоянии Кеосаяна.

Источник: Комсомольская правда

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказал о состоянии супруга режиссера Тиграна Кеосаяна, который находится в коме. По словам Симоньян, положительная динамика в состоянии супруга отсутствует.

«Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать», — написала Симоньян в Telegram-канале, отвечая на вопрос подписчицы о состоянии Кеосаяна.

Напомним подробности того, как Кеосаян впал в кому. Так, в конце декабря 2024 года 59-летний режиссер попал в больницу и пережил клиническую смерть.

«Мой муж, Тигран Кеосаян, пережил клиническую смерть и находится в коме. У него, как многие знают, давным-давно очень больное сердце», — написала тогда Симоньян.

По информации ряда СМИ, у Кеосаяна ранее было два инфаркта — 2008 и 2010 годах.

В апреле этого года, в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия 1» Симоньян рассказала, что супруг реагирует на внешние действия, а также может сжимать пальцы и даже отвечать на слова глазами. «Он не говорит, но он отвечает. Ему говоришь: Солнышко, если ты меня слышишь, моргни. Он моргает. Я ему что-то говорю: Пойдем домой, пойдем домой, а он рот открывает, начинает шевелиться, руки протягивает», — сказала тогда журналистка.

Несмотря на то, что Кеосаян продолжает находиться в реанимации, Симоньян ежедневно навещает его, поддерживая тесный контакт. Эти визиты, по-видимому, играют важную роль в процессе его реабилитации.

Супруги состоят в браке с весны 2022 года, до свадьбы они были в отношениях 10 лет. В их семье воспитываются трое общих детей. До этого Кеосаян 21 год состоял в браке с известной актрисой Аленой Хмельницкой, от этого брака у него остались две дочери.

При этом среди режиссерских работ Кеосаяна значатся фильмы «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост». На телевидении он запомнился зрителям как ведущий программ «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Хватит молчать!».

Накануне Симоньян попросила соотечественников поддержать ее супруга молитвами. При этом она подчеркнула, что точные сроки выхода Кеосаяна из комы врачи назвать не могут.

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