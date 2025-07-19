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Двое подростков избили и подожгли котенка в Махачкале

Братья-подростки в Махачкале жестоко обращались с бездомным котенком в подъезде многоквартирного дома, после чего облили животное ацетоном и подожгли его.

Братья-подростки в Махачкале жестоко обращались с бездомным котенком в подъезде многоквартирного дома, после чего облили животное ацетоном и подожгли его. Об этом сообщила руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

По ее словам, в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Азиза Алиева, двое детей 12 и 13 лет, проживающих в этом же доме, затащили бездомного котенка внутрь, били его и долго издевались. Затем, найдя на улице бутылку ацетона, они облили им котенка и подожгли. На визг животного и запах гари вышли соседи. Шокированные произошедшим, они обратились в полицию, написала Гариева в своем Telegram-канале.

Подростков вместе с тетей, у которой они проживали, доставили в отдел полиции для разбирательства.

По информации от близких, у мальчиков нет отца, а местонахождение матери неизвестно. Она оформила доверенность на старшую сестру для опеки над детьми и уехала, оборвав все связи. Есть предположение, что мать находится в Турции, но это не подтвержденная информация, добавила Гариева.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних изъяли детей и поместили их в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. У полиции есть основания считать, что это не первый случай жестокого обращения с животными со стороны подростков — эта информация требует проверки, отметила руководитель пресс-службы МВД республики.

Полицейским Дагестана еще предстоит разобраться в ситуации и решить дальнейшую судьбу детей, оставшихся без родителей и без должного надзора, добавила Гариева.