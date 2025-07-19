Двое подростков избили и подожгли котенка в Махачкале

По ее словам, в подъезде одного из многоэтажных домов на улице Азиза Алиева, двое детей 12 и 13 лет, проживающих в этом же доме, затащили бездомного котенка внутрь, били его и долго издевались. Затем, найдя на улице бутылку ацетона, они облили им котенка и подожгли. На визг животного и запах гари вышли соседи. Шокированные произошедшим, они обратились в полицию, написала Гариева в своем Telegram-канале.