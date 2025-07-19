В Госдуме хотят ввести штрафы и арест за навязчивое преследование

В России может появиться закон, регламентирующий наказание за навязчивое преследование (так называемый сталкинг). Предполагается, что за сталкинг будут штрафовать на сумму до дести тысяч рублей (до 20 — если преследование ведется в отношении ребенка), или арест соответственно до 7 и 15 суток.