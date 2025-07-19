В Госдуме хотят ввести штрафы и арест за навязчивое преследование

В России может появиться закон, регламентирующий наказание за навязчивое преследование (так называемый сталкинг). Предполагается, что за сталкинг будут штрафовать на сумму до дести тысяч рублей (до 20 — если преследование ведется в отношении ребенка), или арест соответственно до 7 и 15 суток.
«Законопроект о противодействии навязчивому преследованию — важный шаг, которого ждали десятки тысяч людей — и пострадавшие, и юристы, и правоохранители», — цитирует РИА Новости депутата Госдумы Ксению Горячеву.
Горячева добавила, что проект включает возможность обратиться в суд за запретом на приближение, а за нарушение запрета вводится ответственность. Также дается юридическое определение «навязчивого преследования».
Законопроект может быть внесен в Госдуму в осеннюю сессию.
Напомним, сталкинг представляет из себя навязчивое и постоянное преследование человека. Он может выражаться в слежке, сообщениях, а также звонках или попытках контролировать чужую жизнь.
Ранее психолог Чернякова объяснила, как сталкинг ломает психику шаг за шагом и почему жертвы сталкинга страдают от тревожности и панических атак.
Тем временем в Британии женщина потратила 4 тысячи фунтов на преследование бывшего тренера. Сталкинг закончился только после суда.