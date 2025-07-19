«РВ»: российские войска начали массированную атаку на Украину

Украина подверглась массированной атаке со стороны российских военных, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Тревога и взрывы в Киеве: идёт массированная атака на Украину, стратеги летят к пусковым рубежам», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, вечером в пятницу в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 80 беспилотных летательных аппаратов.
«Ещё больше дронов ожидается ночью. Были пуски с восьми направлений, пишут вражеские мониторинговые ресурсы. Предварительно, вылет ракетоносцев Ту-95мс ВКС РФ», — сказано в материале.
Напомним, ВС РФ наносят удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, взрывы прогремели в Житомирской области.