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«РВ»: российские войска начали массированную атаку на Украину

Ввоздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 80 беспилотников.

Источник: Аргументы и факты

Украина подверглась массированной атаке со стороны российских военных, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Тревога и взрывы в Киеве: идёт массированная атака на Украину, стратеги летят к пусковым рубежам», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, вечером в пятницу в воздушном пространстве Украины зафиксировано не менее 80 беспилотных летательных аппаратов.

«Ещё больше дронов ожидается ночью. Были пуски с восьми направлений, пишут вражеские мониторинговые ресурсы. Предварительно, вылет ракетоносцев Ту-95мс ВКС РФ», — сказано в материале.

Напомним, ВС РФ наносят удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в Одессе, Днепропетровской и Сумской областях. Кроме того, взрывы прогремели в Житомирской области.