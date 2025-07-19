ИИ все испортил — люди платят двойную цену за ошибки нейросетей

В маркетинге и IT особенно вырос спрос на такие «исправляющие руки». Например, американская маркетолог Сара Скидд получила крупный заказ на переделку рекламного текста, написанного ИИ. Сэкономили — но плохо: материал оказался настолько слабым, что ей пришлось всё переписывать с нуля. В результате её гонорар оказался куда выше стоимости оригинального текста.
Схожую историю рассказывает и британское digital-агентство. Там чатбот сгенерировал код, из-за которого сайт клиента «упал» на несколько дней. Исправления стоили дороже, чем изначальная работа.
Эксперты сходятся в одном: ИИ может быть быстрым, но он не чувствует нюансов бренда, не знает аудитории и не понимает контекста. Пока всё это может сделать только человек. И этот человек — на вес золота.