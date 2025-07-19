Трамп указал на угасание БРИКС после его угроз ввести пошлины

— БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех государств, которые входят в БРИКС, мы введем пошлину в 10 процентов. На следующий день они провели встречу, где почти никто не появился. Они сказали: «Оставьте нас в покое», — заявил он, выступая в Вашингтоне.