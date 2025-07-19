Трамп указал на угасание БРИКС после его угроз ввести пошлины

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что БРИКС угасает после его угроз ввести пошлины в 10 процентов против участников объединения.
— БРИКС хотела попытаться вытеснить доллар, его доминирование и стандарт. И я сказал, что в отношении всех государств, которые входят в БРИКС, мы введем пошлину в 10 процентов. На следующий день они провели встречу, где почти никто не появился. Они сказали: «Оставьте нас в покое», — заявил он, выступая в Вашингтоне.
Также глава Белого дома назвал БРИКС «небольшой группой, которая быстро угасает».
По его словам, Штаты не могут себе позволить, чтобы доллар слабел, но, если бы Америкой правил «болван, как последний, он бы допустил» ослабление национальной валюты, передает ТАСС.
Дональд Трамп 6 июля сообщил, что намерен ввести дополнительные пошлины в размере 10 процентов в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил с критикой мировой финансовой системы на саммите БРИКС, сказав о подрыве доверия к американскому доллару. По его словам, пандемия коронавируса усугубила кризис, а санкции ускорили фрагментацию мировой экономики.