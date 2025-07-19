Ричмонд
+28°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Латвия продолжает давить на Россию: из-за чего страну должен покинуть 841 гражданин РФ

LETA: Латвия хочет выдворить почти тысячу россиян.

Источник: Комсомольская правда

Латвийские власти потребовали покинуть территорию страны для российских граждан, не получивших статуса постоянного резидента ЕС. Об этом пишет LETA со ссылкой на Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).

Согласно информации ведомства, 841 российский гражданин не предоставил необходимые документы для продления своего пребывания и теперь должен выехать из страны. Данная мера обусловлена поправками к Закону об иммиграции, которые были приняты летом 2024 года.

Для оформления нового статуса требовалось предоставить соответствующее заявление и успешно пройти языковое тестирование по латышскому языку.

При этом ранее власти Латвии объявили о введении новых ограничений для граждан Беларуси. Тогда они сообщили о повышении требований к въезду и установлении штрафа в размере €2000 за нарушения. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.