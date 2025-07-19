Латвия продолжает давить на Россию: из-за чего страну должен покинуть 841 гражданин РФ

Латвийские власти потребовали покинуть территорию страны для российских граждан, не получивших статуса постоянного резидента ЕС. Об этом пишет LETA со ссылкой на Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
Согласно информации ведомства, 841 российский гражданин не предоставил необходимые документы для продления своего пребывания и теперь должен выехать из страны. Данная мера обусловлена поправками к Закону об иммиграции, которые были приняты летом 2024 года.
Для оформления нового статуса требовалось предоставить соответствующее заявление и успешно пройти языковое тестирование по латышскому языку.
При этом ранее власти Латвии объявили о введении новых ограничений для граждан Беларуси. Тогда они сообщили о повышении требований к въезду и установлении штрафа в размере €2000 за нарушения. Эти изменения вступят в силу с 1 сентября текущего года.