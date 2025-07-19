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Москвичей ждёт потепление до +30 градусов к концу следующей недели

В Московском регионе к концу следующей недели, начиная с пятницы, ожидается повышение температуры до почти 30 градусов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Источник: Life.ru

По словам синоптика, температурный фон вернётся к климатической норме, характерной для этого периода. Вильфанд подчеркнул, что такая погода соответствует средним многолетним значениям для этого времени года.

«В Москве и области на следующей неделе в пятницу, субботу и воскресенье ночные температуры составят +15−20 градусов. А днём будет +24−29 градусов», — сказал он.

Ранее сообщалось, что август 2025 года в Москве ожидается преимущественно тёплым, однако к концу месяца температура начнёт постепенно снижаться. Синоптики прогнозируют около 12 дождливых дней, 8 солнечных и 8 дней с переменной облачностью. В Санкт-Петербурге август также ожидается в рамках нормы, с умеренными температурами и осадками.