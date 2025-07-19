Москвичей ждёт потепление до +30 градусов к концу следующей недели

Ранее сообщалось, что август 2025 года в Москве ожидается преимущественно тёплым, однако к концу месяца температура начнёт постепенно снижаться. Синоптики прогнозируют около 12 дождливых дней, 8 солнечных и 8 дней с переменной облачностью. В Санкт-Петербурге август также ожидается в рамках нормы, с умеренными температурами и осадками.