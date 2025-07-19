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В ГД напомнили об изменении противопоказаний к управлению автомобилем

Депутат Огуль: с 1 сентября изменятся противопоказания к управлению автомобилем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. В России с 1 сентября изменится перечень медицинских противопоказаний к управлению автомобилем, в частности, в него войдут общие расстройства психологического развития, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

«С 1 сентября 2025 года вступят в силу изменения в перечень медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством, что может вызвать определенный резонанс. Однако, при более детальном рассмотрении становится ясно, что речь идет скорее о точечной корректировке, нежели о кардинальной реформе. Так, в перечень противопоказаний добавили общие расстройства психологического развития, к которым, к примеру, относится аутизм», — сказал Огуль.

По его словам, это изменение представляется логичным и оправданным, поскольку подобные расстройства могут существенно влиять на способность человека безопасно управлять транспортным средством.

«Также произошла замена термина “ахроматопсия” (редкое наследственное заболевание, при котором люди видят мир в черно-белых тонах — ред.) на более широкий — “аномалии цветового зрения”. Это также представляется разумным, поскольку позволяет охватить более широкий спектр нарушений цветовосприятия, которые могут представлять опасность на дороге», — отметил он.

По мнению парламентария, данные изменения направлены на уточнение и актуализацию действующих норм. Огуль подчеркнул, что серьезных потрясений для водителей и кандидатов в водители ожидать не стоит.

«Важно помнить, что основная цель медицинского освидетельствования — обеспечение безопасности дорожного движения, и любые изменения в этой сфере должны быть направлены именно на достижение этой цели», — заключил он.