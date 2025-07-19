Посол Барак: Израиль и САР согласились на прекращение огня

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент переходного периода САР Ахмед аш-Шараа согласились на прекращение огня, проинформировал посол США в Турции и спецпосланник Соединённых Штатов по Сирии Томас Барак.
Он уточнил, что договорённость достигнута при поддержке Вашингтона.
«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сирии Ахмед аш-Шараа при поддержке госсекретаря Марко Рубио согласились на прекращение огня, поддержанное Турцией, Иорданией и её соседями», — написал дипломат.
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Напомним, израильские военные 16 июля нанесли мощные авиаудары по Дамаску, в том числе в районе президентского дворца. Было взорвано здание Минобороны САР.
Ранее политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов заявил, что Нетаньяху ударил по Дамаску для усиления своих позиций в Израиле.
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