Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.
«Просить поменяться местами с пассажирами уже в транспорте — можно, закон не запрещает, но это делается по взаимному согласию, принудить пассажиров менять место нельзя», — сказала Бачурина.
Юрист отметила, что в авиации самостоятельная смена места без участия экипажа нежелательна и это может быть регламентировано внутренними правилами авиакомпании.
«Сделано это в первую очередь в целях обеспечения безопасности полетов и наличия точных данных о пассажирах на случай авиакатастрофы», — пояснила она.
В наземном транспорте таких рекомендаций нет, можно меняться без уведомления экипажа, добавила юрист.