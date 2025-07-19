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Юрист рассказала, в каких случаях можно пересаживаться в самолете

Юрист Бачурина: пересесть в самолете можно по взаимному согласию пассажиров.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Пассажиры по взаимному согласию могут пересаживаться в самолете, предварительно уведомив экипаж, сообщил РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров Валентина Бачурина.

«Просить поменяться местами с пассажирами уже в транспорте — можно, закон не запрещает, но это делается по взаимному согласию, принудить пассажиров менять место нельзя», — сказала Бачурина.

Юрист отметила, что в авиации самостоятельная смена места без участия экипажа нежелательна и это может быть регламентировано внутренними правилами авиакомпании.

«Сделано это в первую очередь в целях обеспечения безопасности полетов и наличия точных данных о пассажирах на случай авиакатастрофы», — пояснила она.

В наземном транспорте таких рекомендаций нет, можно меняться без уведомления экипажа, добавила юрист.