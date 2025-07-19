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В США назвали лучший боевой самолет ВКС России

Истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Преимущества машины перечислил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

«Су-35С (по кодификации НАТО: Flanker-E), разработанный легендарным российским конструкторским бюро “Сухой”, на сегодня — лучший боевой самолет в составе ВКС России», — пишет автор.

Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С, но применяется в боях реже. Вайхерт подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполнял задачи в зоне действия украинских систем ПВО, доказав свою боевую эффективность.

Как отмечает издание, Су-35С, созданный на базе Су-27, получил усовершенствованный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги. Это обеспечивает самолету сверхманевренность, дающую преимущества в воздушном бою.

В июне сообщалось, что госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России новую партию истребителей Су-35С.

Читайте материал: На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу Су-57.

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