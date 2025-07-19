В США назвали лучший боевой самолет ВКС России

Истребитель поколения 4++ Су-35С является лучшим боевым самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России. Преимущества машины перечислил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.
Он добавил, что истребитель пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С, но применяется в боях реже. Вайхерт подчеркнул, что Су-35С неоднократно выполнял задачи в зоне действия украинских систем ПВО, доказав свою боевую эффективность.
Как отмечает издание, Су-35С, созданный на базе Су-27, получил усовершенствованный планер и двигатели с изменяемым вектором тяги. Это обеспечивает самолету сверхманевренность, дающую преимущества в воздушном бою.
В июне сообщалось, что госкорпорация «Ростех» передала Минобороны России новую партию истребителей Су-35С.
Читайте материал: На Западе объяснили отказ Индии от F-35 в пользу Су-57.