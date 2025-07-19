В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Продавцу запрещено удерживать деньги, когда владелец не воспользовался подарочной картой или сертификатом, в случае отказа возместить денежные средства можно обратиться в суд, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Срок действия подарочной карты не может быть ограничен. Многие отмечают, что их сертификаты “сгорают”, а в возврате денежных средств им отказывают. Однако подарочная карта не является товаром в привычном понимании. Она представляет собой право на приобретение изделия или услуг на определенную сумму», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что средства, вырученные от продажи таких карт, рассматриваются как предоплата за будущие покупки. Такой подход позволяет защитить потребителей от практики выпуска сертификатов с ограниченным сроком действия.
Согласно определению Верховного суда РФ, денежные средства, полученные продавцом при реализации подарочных карт, являются предварительной оплатой товаров, добавили в Роспотребнадзоре.
«Закон о защите прав потребителей запрещает продавцу удерживать деньги, когда владелец не воспользовался картой или сертификатом. А в случае, если продавец не исполнил свои обязательства и не доставил оплаченный подарочной картой товар, покупатель вправе запросить либо получение данного товара, либо возврат суммы предварительной оплаты», — пояснили в ведомстве.
В случае отказа в возврате денежных средств подарочного сертификата можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.