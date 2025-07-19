В Роспотребнадзоре рассказали, можно ли вернуть деньги за подарочную карту

«Срок действия подарочной карты не может быть ограничен. Многие отмечают, что их сертификаты “сгорают”, а в возврате денежных средств им отказывают. Однако подарочная карта не является товаром в привычном понимании. Она представляет собой право на приобретение изделия или услуг на определенную сумму», — рассказали в ведомстве.