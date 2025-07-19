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Врач предупредил об опасности холодного душа

Врач Вахляев: холодный душ может привести к инсульту.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Холодный душ в жару безопасен, если организм подготовлен, в противном случае из-за резкого сужения сосудов это может привести к плачевным последствиям, в том числе к инсульту, рассказал РИА Новости врач-кардиолог, анестезиолог-реаниматолог Антон Вахляев.

«Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ — небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром», — сказал он.

Вахляев порекомендовал заходить в душ с теплой водой, постепенно снижая температуру, чтобы организм мог адаптироваться.

«Прохладный душ — это прекрасный способ скинуть с себя жару. Просто не надо делать это резко, надо делать это с умом и аккуратно», — отметил врач.