Врач предупредил об опасности холодного душа

«Холодный душ безопасен, если вы к нему подготовлены, если у вас нет к нему противопоказаний, если вы понимаете, что вы делаете. С жары резко входить в холодный душ — небезопасно. Сыграет физиология: из очень широкого состояния сосуды мгновенно сузятся, сужаются все сосуды организма. Если вдруг у вас окажется какой-нибудь измененный сосуд, например, в головном мозге, для вас это может закончиться инсультом, может запуститься судорожный синдром», — сказал он.