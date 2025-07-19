«Я не боюсь сглаза»: Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна, находящегося в коме

Улучшения в состоянии режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, нет. Об этом рассказала его супруга, главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
— Я не боюсь сглаза. Просто нечего сказать, — написала она в Telegram-канале в ответ на просьбу подписчицы рассказать о состоянии мужа журналистки.
В конце июня Маргарита Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь из-за комы Тиграна Кеосаяна. По ее словам, вечерами режиссер брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но уже полгода питомец не мурчит. Она поделилась, что после работы супруг, чувствуя вину, спрашивал, не слишком ли она устала, и, если нет, просил приготовить его любимый суп, однако теперь Симоньян больше не готовит супы.
16 июня журналистка разместила скриншот одного из комментариев, который пользователь оставил под ее публикацией. Его автор спрашивает, чем аудитория может помочь Симоньян в борьбе за жизнь ее мужа Кеосаяна, впавшего в кому.
«Вечерняя Москва» обсудила с врачом, есть ли у Кеосаяна шанс проснуться и восстановиться после столь длительной комы.