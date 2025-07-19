«Я не боюсь сглаза»: Симоньян сообщила о состоянии Кеосаяна, находящегося в коме

В конце июня Маргарита Симоньян рассказала, как изменилась ее жизнь из-за комы Тиграна Кеосаяна. По ее словам, вечерами режиссер брал на руки свою кошку Кьяру, приносил ее в постель и засыпал под ее мурчание, но уже полгода питомец не мурчит. Она поделилась, что после работы супруг, чувствуя вину, спрашивал, не слишком ли она устала, и, если нет, просил приготовить его любимый суп, однако теперь Симоньян больше не готовит супы.