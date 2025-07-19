Майор Вооружённых сил Украины забирал деньги у прибывших в подразделение якобы на продукты, заявил пленный солдат ВСУ Пётр Климишевский.
Он уточнил, что командир не покупал обещанные продукты.
«Когда мы туда приехали, сказали скинуть денежку. У нас было где-то 50 человек. Мы скинули по 1000 гривен. То есть как раз насобиралось до 50 тысяч гривен у командира, майора, который всем этим орудовал, сказал, что купит нам всю еду, мы этого не дождались», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.
Кроме того, по его словам, мобилизованные украинцы согласились собрать деньги на продукты, так как их не кормили ни в дороге, ни по прибытии на позиции.
На Украине действует военное положение, выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период его действия запрещён, проводится насильственная мобилизация.
Ранее сообщалось, что командиры Вооружённых сил Украины довели мобилизованного до смерти упражнениями на плацу, несмотря на противопоказания по состоянию здоровья.