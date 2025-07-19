Пленный Климишевский: майор ВСУ вымогал деньги у мобилизованных украинцев

«Когда мы туда приехали, сказали скинуть денежку. У нас было где-то 50 человек. Мы скинули по 1000 гривен. То есть как раз насобиралось до 50 тысяч гривен у командира, майора, который всем этим орудовал, сказал, что купит нам всю еду, мы этого не дождались», — сказал пленный в беседе с агентством РИА Новости.