Шоколад, пицца и бургеры: Нутрициолог рассказала, стоит ли отказываться от «спасающих» продуктов в ПМС

Чаще всего россиянок тянет на сладкое: шоколад, пирожные и мороженое выбирают 41,8% опрошенных. Каждая четвёртая в это время ест солёные снеки, орешки и сыр. 24,4% предпочитают жирную и калорийную еду: бургеры, пиццу, картошку фри.
Маринованные овощи едят лишь 7,4%. Почти половина девушек (40%) признались, что в предменструальный период любят экспериментировать на кухне, готовить новые блюда и пробовать странные сочетания. При этом каждая вторая (53,8%) заявила, что не ограничивает себя в еде. Около 28% стараются контролировать порции, а 18,2% заменяют вредные продукты полезными аналогами.
Диетолог Надежда Сенькова объяснила, что повышение аппетита в предменструальный период связано с гормональными изменениями. В это время у женщин снижается эстроген и повышается прогестерон. Он, в свою очередь, стимулирует выработку «гормона стресса» — кортизола.
«Для его снижения нужен серотонин. И самый простой способ получить его — съесть что-то вкусное. Поэтому в это время и хочется вредной еды, сладостей, выпечки», — объяснила эксперт.
Чтобы «помочь» организму во время ПМС, специалист советует «не объедаться», а добавить в рацион продукты, которые богаты магнием, кальцием, Омега-3, железом и витаминами группы В. Это могут быть твёрдые сыры, горький шоколад, бананы, цитрусовые, миндаль, брокколи, жирная рыба, красное мясо, черника и печёные яблоки. Если хочется побаловать себя походом в ресторан, то лучше заказывать там рыбные и мясные блюда, смузи или десерты на основе сыра маскарпоне с миндалём и ягодами.
«Для повышения серотонина ешьте на завтрак авокадо — с яйцами, брокколи и сыром пармезан. На десерт — шоколад, бананы, орехи с кофе. На ужин лучше есть субпродукты с гранатом и яблоками», — добавила нутрициолог.
Ранее россиянки раскрыли, что им на самом деле нужно во время менструации. Подавляющее большинство женщин в первые дни цикла хотели бы взять дополнительный выходной, больше отдыхать, есть вкусную еду или поиграть в The Sims или GTA. 37% респонденток отметили, что в этот период им больше всего хочется вкусной еды, 27% предпочитают отдыхать или спать, а 10% мечтают, чтобы их просто оставили в покое — особенно часто эти варианты выбора встречаются среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет.