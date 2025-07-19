Шоколад, пицца и бургеры: Нутрициолог рассказала, стоит ли отказываться от «спасающих» продуктов в ПМС

Ранее россиянки раскрыли, что им на самом деле нужно во время менструации. Подавляющее большинство женщин в первые дни цикла хотели бы взять дополнительный выходной, больше отдыхать, есть вкусную еду или поиграть в The Sims или GTA. 37% респонденток отметили, что в этот период им больше всего хочется вкусной еды, 27% предпочитают отдыхать или спать, а 10% мечтают, чтобы их просто оставили в покое — особенно часто эти варианты выбора встречаются среди девушек в возрасте от 18 до 25 лет.