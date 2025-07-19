Трамп подал иск на 10 млрд долларов за статью WSJ о письме Эпштейну

В исковом заявлении, поданном в суд Южного округа Флориды, Трамп настаивает, что журналисты WSJ распространили ложную информацию, не представив доказательств подлинности письма. По его словам, издание утверждало, что в 2003 году он отправил Эпштейну рукописное письмо с рисунком обнаженной женщины, хотя такого документа не существует.