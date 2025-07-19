Трамп подал иск на 10 млрд долларов за статью WSJ о письме Эпштейну

Президент США Дональд Трамп подал иск к медиамагнату Руперту Мердоку и его холдингу News Corporation, требуя компенсации в размере $10 млрд за ущерб репутации. Поводом стала публикация The Wall Street Journal (WSJ) о якобы существующем письме Трампа финансисту Джеффри Эпштейну, обвиненному в преступлениях против несовершеннолетних.
В исковом заявлении, поданном в суд Южного округа Флориды, Трамп настаивает, что журналисты WSJ распространили ложную информацию, не представив доказательств подлинности письма. По его словам, издание утверждало, что в 2003 году он отправил Эпштейну рукописное письмо с рисунком обнаженной женщины, хотя такого документа не существует.
«Обвиняемые придумали эту историю, чтобы оклеветать президента Трампа и выставить его в ложном свете», — говорится в иске. Трамп потребовал суда присяжных и возмещения убытков, включая судебные издержки. Помимо Мердока и News Corp., ответчиками значатся два журналиста WSJ.
Трамп заявил, что предупреждал редакцию о недостоверности информации, однако материал был опубликован.
Ранее Трамп заявил о решении рассекретить материалы большого жюри по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвинявшегося в организации секс-торговли несовершеннолетними. Трамп поручил генеральному прокурору Пэм Бонди опубликовать все документы, если суд даст соответствующее разрешение.