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Врач раскрыла, как получить максимальную пользу от ходьбы летом

Эндокринолог Павлова: Одежда во время прогулок летом не должна облегать.

Источник: Комсомольская правда

Летом многие стараются не сидеть дома и больше двигаться, но жара может свести на нет все старания. Особенно если устроить пробежку в +30 градусов. Ходить в жару полезнее, чем бегать. Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала KP.RU, как получить пользу от ходьбы жарким летом.

— Лучше, чтобы одежда не облегала (особенно ноги, чтобы не сдавливать сосуды), а была свободной, легкой и светлой. Головной убор обязателен! Это непреложное правило в жару. Всегда берите с собой воду, — объяснила медик.

Павлова объяснила, что бутылку воды лучше иметь не только для питья. Можно захватить с собой пульверизатор и смачивать лицо, руки и ступни. А еще полезно менять темп шага. Так сжигается больше калорий, и мозг лучше переключается, избавляя от лишних мыслей.

Также врач рекомендует гулять вечером, когда жара спадает. По ее словам, вечерняя активность помогает при гипертонии, улучшает работу сердца и даже запускает процессы ночного похудения.

Ходить следует разными дорогами. Это полезно для мозга и помогает лучше запоминать новое. Двигаться нужно энергично, не шаркать ногами, по данным ученых, у активных людей интеллект выше. Необходимо следить за дыханием, так как ровный ритм насыщает кровь кислородом и улучшает самочувствие.