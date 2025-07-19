Врач раскрыла, как получить максимальную пользу от ходьбы летом

Павлова объяснила, что бутылку воды лучше иметь не только для питья. Можно захватить с собой пульверизатор и смачивать лицо, руки и ступни. А еще полезно менять темп шага. Так сжигается больше калорий, и мозг лучше переключается, избавляя от лишних мыслей.