Уход WhatsApp* из России: что известно

Кроме этого, депутат обратил внимание на неоднозначность юридического статуса Telegram, указав на противоречивые данные о его регистрации. В реестре Роскомнадзора мессенджер значится как зарегистрированный на Британских Виргинских островах, однако, по словам парламентария, фактическая штаб-квартира компании Павла Дурова расположена в ОАЭ, которые поддерживают с Россией дружественные отношения.