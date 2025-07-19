Уход WhatsApp* из России: что известно

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин заявил о необходимости подготовки к возможному уходу мессенджера WhatsApp* с российского рынка.
«С очень большой долей вероятности [WhatsApp*] попадет в список ПО из недружественных стран, подлежащего ограничениям», — сказал Горелкин.
Зампред также привел данные статистики использования WhatsApp* в России. По словам Горелкина, 68% россиян используют мессенджер на постоянной основе — каждый день. При этом Telegram стоит на втором месте по использованию россиянами мессенджеров.
«Лично я считаю, что Telegram в тот самый список не попадет, особенно если будет выполнять требования российского законодательства и доказывать свое желание сохраниться на рынке», — заключил депутат.
Кроме этого, депутат обратил внимание на неоднозначность юридического статуса Telegram, указав на противоречивые данные о его регистрации. В реестре Роскомнадзора мессенджер значится как зарегистрированный на Британских Виргинских островах, однако, по словам парламентария, фактическая штаб-квартира компании Павла Дурова расположена в ОАЭ, которые поддерживают с Россией дружественные отношения.
Как отметил парламентарий Горелкин, место WhatsApp* в России займет отечественный аналог — мессенджер Max. Напомним, что накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии национального мессенджера. Его разрабатывает дочернее предприятие холдинга VK. Кроме этого, сервис разработан и функционирует исключительно внутри страны. Поэтому вся информация, включая персональные данные, останется под защитой российского законодательства. На днях глава российского государства Владимир Путин поручил кабмин рассмотреть вопрос о введении дополнительных ограничительных мер в отношении программного обеспечения, разработанного в недружественных государствах, включая сервисы коммуникации.
Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что WhatsApp* должен прекратить работу на территории страны, потому что его присутствие — брешь в нацбезопасности.
* — Принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская.