Россиянам рассказали о скидках 30−50% на оплату ЖКУ

В России многодетные семьи могут рассчитывать на существенные льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Федеральное законодательство гарантирует скидку не менее 30% на коммунальные платежи, при этом в отдельных регионах размер льготы может достигать 50%.
Эксперт Любовь Хрустова пояснила агентству «Прайм», что конкретные условия предоставления субсидий определяются на региональном уровне с учетом таких факторов как количество детей в семье, совокупный доход, нормы площади жилья и местные стандарты стоимости ЖКУ.
Статус многодетной семьи присваивается независимо от возраста старших детей, однако большинство льгот доступно до достижения старшим ребенком совершеннолетия. В некоторых субъектах РФ многодетные семьи дополнительно получают компенсацию до 50% взносов на капитальный ремонт, хотя такая норма не закреплена на федеральном уровне.
Субсидия предоставляется в виде денежной компенсации после полной оплаты счетов за ЖКУ и распространяется только на одно жилое помещение, где зарегистрирована вся семья. Важным условием является отсутствие задолженности по коммунальным платежам.
Эксперт рекомендует уточнять конкретные условия предоставления льгот в региональных органах социальной защиты, так как требования могут существенно различаться в зависимости от субъекта страны.
Ранее сообщалось, что в России ужесточили требования к детским автокреслам.