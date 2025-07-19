Юлия Высоцкая заработала 10 миллиардов рублей на лекарствах

Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома», сообщило в апреле издание «Страсти». Она является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью в 6,5 миллиона рублей.