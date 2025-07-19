Юлия Высоцкая заработала 10 миллиардов рублей на лекарствах

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая заработала около 10 миллиардов рублей в качестве совладелицы сети аптек «Планета здоровья». Об этом сообщил Telegram-канал «Звездач».
Аптечный холдинг обеспечивает знаменитости «совокупную выручку более 10 миллиардов рублей».
Также недавно одна из фирм — ООО «Неофарм Тверь» — получила компенсацию в размере 365 тысяч рублей в результате победы в судебном процессе.
— Но самое удивительное, что Высоцкая демонстрирует образцовую дисциплину в уплате налогов. Настоящий профессионализм! — сказано в публикации.
Юлия Высоцкая заработала почти 300 миллионов рублей на собственном бренде «Едим дома», сообщило в апреле издание «Страсти». Она является учредителем компаний ООО «Студия Едим Дома» и ООО «Едимдома.ру». За прошлый год первая фирма принесла артистке доход 182,9 миллиона рублей с прибылью в 26,6 миллиона. А вторая смогла заработать 113,4 миллиона рублей дохода с прибылью в 6,5 миллиона рублей.
Продюсерский центр режиссера Андрея Кончаловского за последние четыре года ушел в минус на 81,5 миллиона рублей. Ему принадлежит только 55 процентов от всей компании, еще 35 процентов у его жены Юлии Высоцкой.