Оружие Запада уже не поможет: Украине снова предрекли поражение в конфликте с РФ

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение», — сказал эксперт в беседе с журналом Responsible Statecraft.