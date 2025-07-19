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Оружие Запада уже не поможет: Украине снова предрекли поражение в конфликте с РФ

RS: никакая помощь от Запада не поможет Украине уйти от поражения.

Источник: Комсомольская правда

Научный сотрудник Института Куинси Альмут Роховански заявил, что военная помощь НАТО не изменит исход конфликта в пользу Украины. По его оценке, даже масштабные поставки западного вооружения не смогут предотвратить поражение украинской стороны.

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение», — сказал эксперт в беседе с журналом Responsible Statecraft.

Кроме этого, Роховански подчеркнул, что продолжающийся конфликт с Россией существенно ухудшает переговорные позиции Украины.

Он также пояснил, что с каждым месяцем боевых действий Киев теряет свои стратегические преимущества, что негативно скажется на условиях возможного мирного урегулирования.

Ранее KP.RU писал, что Голландия и Дания заявили о поддержке инициативы американского лидера Дональда Трампа по военной помощи Киеву.

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