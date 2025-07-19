Сообщается, что несколько ресторанов в обмен на манго предлагают посетителям коктейль «Манго Танго», а компания, специализирующаяся на безалкогольных напитках, предлагает за манго безлактозный десерт. За шесть манго в одной из местных пекарен можно получить буханку хлеба.