Во Флориде начали использовать манго вместо денег: вот что за них можно купить

Во Флориде начали принимать вместо денег манго, но не везде. О необычной акции под названием «Принеси своё манго» рассказывает телеканал Fox News.
Сообщается, что несколько ресторанов в обмен на манго предлагают посетителям коктейль «Манго Танго», а компания, специализирующаяся на безалкогольных напитках, предлагает за манго безлактозный десерт. За шесть манго в одной из местных пекарен можно получить буханку хлеба.
Расплачиваться за хлеб и напитки манго можно будет до конца лета.
«Сейчас пик сезона манго, и они являются яркой частью латиноамериканской культуры Майами, поэтому мы подумали: почему бы не отпраздновать это событие?» — рассказал телеканалу один из организаторов акции, добавив, что многие приносят на обмен манго, выращенные собственноручно.
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