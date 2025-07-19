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Во Флориде начали использовать манго вместо денег: вот что за них можно купить

Рестораны в США стали принимать оплату тропическими фруктами.

Источник: Комсомольская правда

Во Флориде начали принимать вместо денег манго, но не везде. О необычной акции под названием «Принеси своё манго» рассказывает телеканал Fox News.

Сообщается, что несколько ресторанов в обмен на манго предлагают посетителям коктейль «Манго Танго», а компания, специализирующаяся на безалкогольных напитках, предлагает за манго безлактозный десерт. За шесть манго в одной из местных пекарен можно получить буханку хлеба.

Расплачиваться за хлеб и напитки манго можно будет до конца лета.

«Сейчас пик сезона манго, и они являются яркой частью латиноамериканской культуры Майами, поэтому мы подумали: почему бы не отпраздновать это событие?» — рассказал телеканалу один из организаторов акции, добавив, что многие приносят на обмен манго, выращенные собственноручно.

Если вы сомневаетесь в том, как правильно есть манго в сыром виде, проверьте свои знания здесь на KP.RU.

Ранее диетолог Соломатина рассказала, в чем заключается польза манго для организма мужчин, женщин и детей, а в чем — вред.

Как выбрать спелое манго, читайте здесь на KP.RU.