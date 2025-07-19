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National Interest: ВСУ потеряли большую часть танков Abrams

Только четыре танка из 31 продолжают находиться в эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

Большая часть американских танков Abrams, переданных Украине, уже утрачена на поле боя. Из 31 поставленного боевого танка ВСУ потеряли 27, и только четыре продолжают находиться в эксплуатации, пишет журнал The National Interest.

Несмотря на репутацию Abrams как одной из самых современных и надежных боевых машин в арсенале НАТО, их участие в конфликте на Украине выявило ряд слабых мест. В частности, техника оказалась уязвимой в условиях высокой интенсивности боевых действий.

Издание подчеркивает, что недостаточная поддержка с воздуха и артиллерии, а также нехватка квалифицированного технического персонала, запчастей и подготовленных экипажей серьёзно ограничили боевые возможности Abrams на передовой.

Ранее сообщалось, что танки Abrams M1, переданные Украине странами НАТО, уступают современному российскому противотанковому вооружению.

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