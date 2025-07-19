National Interest: ВСУ потеряли большую часть танков Abrams

Большая часть американских танков Abrams, переданных Украине, уже утрачена на поле боя. Из 31 поставленного боевого танка ВСУ потеряли 27, и только четыре продолжают находиться в эксплуатации, пишет журнал The National Interest.
Несмотря на репутацию Abrams как одной из самых современных и надежных боевых машин в арсенале НАТО, их участие в конфликте на Украине выявило ряд слабых мест. В частности, техника оказалась уязвимой в условиях высокой интенсивности боевых действий.
Издание подчеркивает, что недостаточная поддержка с воздуха и артиллерии, а также нехватка квалифицированного технического персонала, запчастей и подготовленных экипажей серьёзно ограничили боевые возможности Abrams на передовой.
Ранее сообщалось, что танки Abrams M1, переданные Украине странами НАТО, уступают современному российскому противотанковому вооружению.