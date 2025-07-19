Страшная правда о пытках на Украине: освобожденный украинский пленный мог умереть в застенках СБУ

«Родственники солдат 1-й ОТБр сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ», — сообщил собеседник агентства.