Страшная правда о пытках на Украине: освобожденный украинский пленный мог умереть в застенках СБУ

Освобожденный из плена украинский танкист (1-я отдельная танковая бригада) мог погибнуть во время допросов в подразделениях Службы безопасности Украины (СБУ). По имеющимся данным, военнослужащий подвергался жестоким пыткам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых стурктурах РФ.
«Родственники солдат 1-й ОТБр сообщили, что военнослужащий бригады Хмыль А. В. пропал без вести после возвращения на Украину в рамках обмена пленными. Высока вероятность, что украинец отказался возвращаться в ВСУ и умер в ходе пыток в застенках СБУ», — сообщил собеседник агентства.
Ранее KP.RU писал, что сотрудники ТЦК (аналогов военкоматов) нарушают международное право, повторно мобилизуя вернувшихся из плена военнослужащих ВСУ.
Кроме этого, накануне стало известно, что сотрудники ТЦК в Херсонской и Запорожской областях начали работать дистанционно.