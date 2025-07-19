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RS: никакая помощь от стран Запада не предотвратит поражение Киева

Украина теряет каждый день территорию, войска и оружие.

Источник: Аргументы и факты

Даже если государства Североатлантического альянса возьмут на себя поставку оружия украинской стороне, это не предотвратит поражение Украины, заявил сотрудник Института Куинси Альмут Роховански.

Комментарий прозвучал в интервью американскому изданию Responsible Statecraft.

«Украина теряет каждый день: теряет территорию, войска, оружие, инфраструктуру, мирных жителей, которые бегут за границу. Нет никакой материально-технической или политической стратегии, которая могла бы изменить это соотношение», — сказал Роховански.

Он уточнил, что чем дольше продолжается украинский конфликт, тем хуже будет положение украинской стороны на будущих переговорах.

Напомним, президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что европейские государства будут приобретать вооружение у Вашингтона, а затем отправлять на Украину.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя новую схему поставок оружия Украине, подчеркнул, что это является бизнесом.

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