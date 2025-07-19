За прогулки в купальнике вне пляжа накажут, если при этом ругаться матом

«Административную ответственность это повлечет только в случае, если при этом человек вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается. Правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство», — сказал агентству депутат Госдумы Игорь Антропенко, добавив, что в любом случае нахождение в купальнике вне пляжной зоны может быть воспринято как неуважение к обществу.