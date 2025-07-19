За прогулки в купальнике вне пляжа накажут, если при этом ругаться матом

Россиян могут привлечь к административной ответственности за прогулки в купальнике вне пляжа. О том, какие обстоятельства могут к этому привести, рассказывает РИА Новости.
«Административную ответственность это повлечет только в случае, если при этом человек вызывающе себя ведет, пристает к окружающим и нецензурно выражается. Правоохранители могут расценить это как мелкое хулиганство», — сказал агентству депутат Госдумы Игорь Антропенко, добавив, что в любом случае нахождение в купальнике вне пляжной зоны может быть воспринято как неуважение к обществу.
Наказание за мелкое хулиганство может быть назначено в виде штрафа в 500−1000 рублей либо арест до 15 суток, напомнил Антропенко.
Депутат напомнил также о климатической и иной специфике различных регионов России, в зависимости от которой могут быть установлены иные рамки ответственности.
Напомним, находиться в купальных костюмах не стоит в городских парках, детских площадках или в общественном транспорте.
Ранее сообщалось, что в Абхазии в 20 раз увеличен штраф за появление на улице в купальниках и с голым торсом.
Также сообщалось, что в Крыму одобрили предложение о введении штрафов за ношение пляжной одежды в общественных местах.