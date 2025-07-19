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Учения пройдут в Астане: штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам

В субботу, 19 июля, в Астане пройдут плановые антитеррористические учения, передает NUR.KZ со ссылкой на Столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом.

Источник: gov.kz

Как сообщили в штабе, учения пройдут с 07:00 до 13:00 в условиях международного аэропорта «Нурсултан Назарбае» по адресу Кабанбай батыра, д. 119 и терминала бизнес-авиации, расположенного по адресу Кабанбай батыра, 119 «г».

Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.

В штабе подчеркнули, что из-за учения будут введены ограничения не только для транспорта, но и для пешеходов. В этой связи астанчан призвали:

  • с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям,
  • соблюдать меры безопасности,
  • выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов,
  • доверять только официальным источникам информации,
  • не допускать распространения ложных сведений среди населения.

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