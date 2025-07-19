Учения пройдут в Астане: штаб по борьбе с терроризмом обратился к горожанам

Как сообщили в штабе, учения пройдут с 07:00 до 13:00 в условиях международного аэропорта «Нурсултан Назарбае» по адресу Кабанбай батыра, д. 119 и терминала бизнес-авиации, расположенного по адресу Кабанбай батыра, 119 «г».
Целью мероприятия является проверка готовности сил и средств правоохранительных и специальных органов к выполнению задач по экстренному реагированию на террористические проявления.
В штабе подчеркнули, что из-за учения будут введены ограничения не только для транспорта, но и для пешеходов. В этой связи астанчан призвали:
- с пониманием отнестись к проводимым учебным мероприятиям,
- соблюдать меры безопасности,
- выполнять законные требования задействованных служащих государственных органов,
- доверять только официальным источникам информации,
- не допускать распространения ложных сведений среди населения.