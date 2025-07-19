Умер поэт-песенник Ален Бергман, обладатель трех «Оскаров»

Скончался 99-летний американский поэт Алан Бергман, который известен как автор песен для фильмов и сериалов. Об этом информирует журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на дочь поэта Джули Бергман Сендер.
Сообщается, что смерть наступила от естественных причин, Бергман умер в своем доме в Лос-Анджелесе.
Алан Бергман вместе с женой Мэрилин считаются одним из самых известных дуэтов в истории киномузыки. Они создали песни к фильмам «Афера Томаса Крауна», «Встреча двух сердец», «Йентл» с Барбарой Стрейзанд и другим.
В 1980 году Алан и Мэрилин были включены в Зал славы поэтов-песенников. Бергман — обладатель трех «Оскаров» и трижды вместе с супругой получал премию «Эмми».
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