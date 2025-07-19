В Польше возобновлены поиски «золотого поезда» нацистов

Легенда о поезде с награбленными сокровищами будоражит исследователей десятилетиями. Согласно преданию, в последние месяцы войны состав с золотом вышел из Вроцлава, но не достиг пункта назначения — Валбжиха. Предполагается, что он до сих пор находится в лабиринте тоннелей и шахт между этими городами.