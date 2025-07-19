В Польше возобновлены поиски «золотого поезда» нацистов

Новая группа энтузиастов в Польше начала поиски бесследно исчезнувшего нацистского поезда с украденными ценностями, сообщили поисковики в соцсетях.
Согласно общепринятой версии, поезд исчез вместе с драгоценностями и предметами искусства во время Второй мировой войны.
«Хочу подчеркнуть: я не ищу тоннель и три вагона. Я их нашел. Свидетельские показания и осмотр места однозначно подтверждают результаты моего расследования. Теперь нам нужны лишь доказательства, чтобы заставить замолчать критиков», — заявил анонимный лидер группы, подписывающийся буквой «М», передает РИА Новости.
Поисковики получили разрешение государственной лесной службы на проведение работ в лесном массиве. Первоначально для обнаружения поезда группа использовала лозоходство. Сейчас участники планируют расчистить территорию от металлического мусора, чтобы провести геофизические исследования для подтверждения наличия подземной полости.
Легенда о поезде с награбленными сокровищами будоражит исследователей десятилетиями. Согласно преданию, в последние месяцы войны состав с золотом вышел из Вроцлава, но не достиг пункта назначения — Валбжиха. Предполагается, что он до сих пор находится в лабиринте тоннелей и шахт между этими городами.