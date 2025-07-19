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Собчак пожаловалась на «забитый людьми» аэропорт Шереметьево

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением касательно коллапса в аэропорту Шереметьево на фоне атак украинских беспилотников. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике (Шереметьево. — Прим. Life.ru) последствия вчерашнего плана “Ковёр”. Опять весь аэропорт забит людьми», — пожаловалась Собчак.

Телеведущая отметила, что такие перебои становятся привычными для столичных аэропортов. Это, как она выразилась, «новая реальность».

Напомним, в московском аэропорту Шереметьево дважды вводили временные ограничения на полёты из-за атаки украинских дронов на Москву. Первый план «Ковёр» был введён в 00:27 мск, через 13 минут его сняли. Вторые меры ввели уже в 01:06 мск на час.