Собчак пожаловалась на «забитый людьми» аэропорт Шереметьево

«Прилетаю в Москву поработать, а тут в Шарике (Шереметьево. — Прим. Life.ru) последствия вчерашнего плана “Ковёр”. Опять весь аэропорт забит людьми», — пожаловалась Собчак.
Телеведущая отметила, что такие перебои становятся привычными для столичных аэропортов. Это, как она выразилась, «новая реальность».
Напомним, в московском аэропорту Шереметьево дважды вводили временные ограничения на полёты из-за атаки украинских дронов на Москву. Первый план «Ковёр» был введён в 00:27 мск, через 13 минут его сняли. Вторые меры ввели уже в 01:06 мск на час.