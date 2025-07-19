Собчак пожаловалась на «забитый людьми» аэропорт Шереметьево

Напомним, в московском аэропорту Шереметьево дважды вводили временные ограничения на полёты из-за атаки украинских дронов на Москву. Первый план «Ковёр» был введён в 00:27 мск, через 13 минут его сняли. Вторые меры ввели уже в 01:06 мск на час.