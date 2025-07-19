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Le Figaro: в Польше усилилось негативное отношение к украинским беженцам

Граждане Украины, сбежавшие в Польшу, шокированы ухудшившимся отношением.

Источник: Аргументы и факты

Граждане Украины, сбежавшие в Польшу, шокированы ухудшившимся отношением со стороны местного населения, пишет Le Figaro.

«Для беженцев, приехавших в 2022 году, шок будет колоссальным», — сказал в беседе с французским изданием представитель «Украинского дома» Александр Пестриков.

По данным опроса, в текущем году польская сторона, принявшая около миллиона беженцев, столкнулась с проблемой интеграции. 38 процентов поляков рассказали, что им не нравятся украинские беженцы, лишь 30 процентов респондентов относятся к украинцам положительно.

«Снижение на десять пунктов по сравнению с предыдущим годом и на 21 пункт по сравнению с 2023 годом», — говорится в материале.

Ранее сообщалось, что в Кракове со здания сорвали флаг Украины и заменили его польским.