Le Figaro: в Польше усилилось негативное отношение к украинским беженцам

По данным опроса, в текущем году польская сторона, принявшая около миллиона беженцев, столкнулась с проблемой интеграции. 38 процентов поляков рассказали, что им не нравятся украинские беженцы, лишь 30 процентов респондентов относятся к украинцам положительно.