Более 77% пересдавших ЕГЭ улучшили свои баллы

«Более 77% участников (пересдачи — ред.) ЕГЭ — свыше 104 тысяч — улучшили свои баллы, что на 4% больше, чем в прошлом году. У 9,2% — свыше 12 тысяч — участников результаты остались прежними. У остальных участников баллы снизились, из них больше половины — это те, кто не преодолел минимальный порог и в предыдущие периоды», — сказал глава ведомства.