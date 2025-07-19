Европа готовится напасть на РФ: вот к чему привела политика Олафа Шольца

Итальянский обозреватель Фабрицио Поджи заявил о признаках подготовки стран Европы к возможному вооруженному конфликту с Россией.
«ЕС готовится атаковать Россию в рамках программы “Европейский щит”, предложенной бывшим канцлером Германии Олафом Шольцем», — заявил эксперт в материале портала L"Antidiplomatico.
Эксперт связывает подобные действия с двумя факторами. Во-первых, агрессивной риторикой европейских военных руководителей, которые намеренно преувеличивают якобы российскую угрозу. Во-вторых, ускоренным заключением оборонных соглашений между странами ЕС.
Кроме этого, Поджи указал на антироссийскую риторику в словах премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента США Дональда Трампа.
Ранее обозреватель KP.RU Евгений Умеренков отметил, что Запад видит в России настоящую угрозу из-за проблем в своей же экономике.