Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 19 июля 2025

Погода в Иркутске 19 июля 2025 обещает переменную облачность, без существенных осадков. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух раскалится до +29…+31 градуса. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.
Погода в Иркутске 19 июля 2025.
— Переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы, утром туманы, ветер юго-восточный, юго-западный 5−10 м/с, порывы до 14 м/с, — рассказали синоптики о погоде в регионе.
В Приангарье столбик термометра поднимется до +28…+33 градусов, однако если солнце так и не выглянет из-за облаков, то до +18…+23. Вот что обещает погода в Иркутске 19 июля 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что поиски мальчика, которого унесло на куске пенопласта вглубь реки, окончены.