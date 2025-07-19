Россиянам рассказали, кого в 2025 году родилось больше

Ранее в России назвали самые популярные имена среди новорожденных. Так, в 2025 году София и Михаил возглавили рейтинг самых популярных имен для детей. На втором и третьем местах в списке популярных имен для новорожденных стали также Ева и Анна, Александр и Артем.