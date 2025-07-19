Россиянам рассказали, кого в 2025 году родилось больше

Согласно статистике за 2025 год, в России зафиксировано преобладание мужского населения среди новорожденных. Мальчики составили 51% от общего числа родившихся, тогда как девочки — 49%. Об этом сообщает РИА Новости.
Статистика за 2025 период показывает, что из 1 161 411 новорожденных в России 51% составили мальчики, остальные 49% — девочки.
По сравнению с текущим годом, в прошлом наблюдалось большее преобладание мальчиков — 52% против 48% девочек.
Ранее в России назвали самые популярные имена среди новорожденных. Так, в 2025 году София и Михаил возглавили рейтинг самых популярных имен для детей. На втором и третьем местах в списке популярных имен для новорожденных стали также Ева и Анна, Александр и Артем.
При этом президент РФ Владимир Путин заявил, что принятых государством мер поддержки семей с детьми пока не хватает для улучшения демографической ситуации.