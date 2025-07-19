В России ужесточили требования к перевозкам детей в авто

В пояснительной записке к изменениям подчеркивается, что ранее распространение несертифицированных и потенциально опасных устройств для перевозки детей вызывало серьезные опасения. В частности, речь идет об адаптерах ремней безопасности и бескаркасных детских креслах, которые на практике могут не только оказаться неэффективными при аварии, но и увеличить риск травмирования ребенка. Министерство транспорта отмечает, что отдельные производители находили способы сертифицировать такие адаптеры как полноценные автокресла, что позволяло водителям избегать штрафов и использовать сомнительные устройства вместо сертифицированных систем.