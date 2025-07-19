Россиянам объяснили, кому положена льгота до 50% на коммунальные услуги

По её словам, местные власти самостоятельно устанавливают условия предоставления поддержки. В большинстве случаев помощь прекращается, когда старшему ребёнку исполняется 18 лет. Кроме возраста учитываются совокупные доходы домохозяйства, региональные социальные нормативы, а также площадь жилья.
Минимальный объём субсидии закреплён федеральным законом — он составляет не менее 30 процентов от суммы, подлежащей к оплате. В отдельных субъектах предусмотрены более высокие значения — до половины общей стоимости коммунальных услуг.
Как пояснила эксперт, при расчёте компенсации принимаются во внимание различные факторы: количество несовершеннолетних, доход на каждого члена семьи, уровень прожиточного минимума в конкретном регионе, стоимость услуг по утверждённым стандартам, а также максимально допустимая доля расходов на «коммуналку». Кроме того, в некоторых регионах действуют дополнительные меры поддержки. Например, предусмотрены послабления при оплате взносов за капитальный ремонт.
Отмечается, что компенсируемая часть суммы возвращается на счёт получателя. При наличии задолженности по предыдущим платёжным периодам право на получение льготы утрачивается до полного погашения долгов.
Ранее стало известно, что с 1 марта 2026 года в России изменится дата отправки платёжных документов за ЖКУ: квитанции будут приходить россиянам не 1-го, а 5-го числа каждого месяца. Данная мера призвана исключить любые задержки в предоставлении платёжных документов.