Россиянам объяснили, кому положена льгота до 50% на коммунальные услуги

Семьи с тремя и более детьми вправе претендовать на снижение расходов по жилищно-коммунальным услугам. Субсидия может составлять от 30 до 50 процентов от общей суммы платежей, однако окончательные параметры определяются на региональном уровне. Об этом рассказала агентству «Прайм» специалист проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Любовь Хрустова.