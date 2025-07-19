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В США мужчину с огромной металлической цепью на шее затянуло в аппарат МРТ

Мужчина умер после того, как его затянуло в аппарат МРТ из-за металлической цепи.

Источник: Комсомольская правда

В США мужчина скончался от серьезных травм, которые он получил после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии. Историю рассказывает ABCNews.

Сообщается, что 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медучреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк, при этом у него на шее была массивная металлическая цепь. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.

Мужчину с цепью затянуло в аппарат. Он получил тяжелые травмы, был госпитализирован, но врачи не сумели его спасти и мужчина скончался в больнице.

Напомним, при проведении сканирования при помощи аппарата магнитно-резонансной терапии на теле пациента не должно быть никаких украшений или иных предметов, сделанных из металла, чтобы исключить их взаимодействие с сильным магнитным полем, используемым для обследования.

О том, как умирали люди из-за эффектных фото, читайте здесь на KP.RU.

Ранее сайт KP.RU рассказывал, как необычное расстройство привело к жуткой смерти британского подростка: в горле юноши застряло полотенце, когда тот попытался его съесть.