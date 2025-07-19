В США мужчину с огромной металлической цепью на шее затянуло в аппарат МРТ

В США мужчина скончался от серьезных травм, которые он получил после того, как его затянуло в аппарат магнитно-резонансной терапии. Историю рассказывает ABCNews.
Сообщается, что 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медучреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк, при этом у него на шее была массивная металлическая цепь. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.
Мужчину с цепью затянуло в аппарат. Он получил тяжелые травмы, был госпитализирован, но врачи не сумели его спасти и мужчина скончался в больнице.
Напомним, при проведении сканирования при помощи аппарата магнитно-резонансной терапии на теле пациента не должно быть никаких украшений или иных предметов, сделанных из металла, чтобы исключить их взаимодействие с сильным магнитным полем, используемым для обследования.
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