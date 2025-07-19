В США мужчину с огромной металлической цепью на шее затянуло в аппарат МРТ

Сообщается, что 61-летний мужчина без разрешения вошел в кабинет МРТ в медучреждении Уэстбери, штат Нью-Йорк, при этом у него на шее была массивная металлическая цепь. В это время в кабинете проводили обследование и аппарат был включен.