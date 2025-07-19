В Красноярский край прибыло свыше 60 тысяч мигрантов за полгода

Красноярский край за первые шесть месяцев 2024 года принял 60,7 тысяч иностранных граждан, сообщили в региональном управлении полиции.
Полиция уделяет особое внимание борьбе с нелегальной миграцией. За этот период выявлено более 5 тысяч нарушений миграционного законодательства.
В рамках борьбы с преступностью, иностранцев, совершивших преступления против здоровья населения и общественной безопасности, лишают гражданства. В этом году таких случаев уже 55. Эти меры способствовали снижению преступности среди мигрантов на 30%.
Также увеличилось количество выявленных нарушений в сфере трудовых отношений с мигрантами (на 7,1%). Компании выплатили более 10 миллионов рублей штрафов за трудоустройство нелегальных работников.
Как ранее писал «МК в Красноярске», в Красноярском крае лишили гражданства 35 иностранцев за преступления. Еще трое мужчин лишились гражданства за преступления против половой неприкосновенности, один — за убийство.