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LP: новые санкции Трампа против РФ могут нанести ущерб США и ЕС

Трамп намерен ввести пошлины, если соглашения по Украине не удастся достичь в течение 50 дней.

Источник: Аргументы и факты

Очередные санкции президента Соединённых Штатов Дональда Трампа, которые он грозит ввести против Российской Федерации в случае отсутствия договорённости по Украине, нанесут серьёзный ущерб самим США, а также европейским государствам, пишет Le Parisien.

«Они могут нанести большой ущерб. Я не думаю, что американцы пойдут на это, потому что последствия будут крайне сложными. Эта мера — настоящее оружие», — сказал аналитик центра Euro Créative Ульрих Бунат.

Он уточнил, что «механизм вторичных санкций» станет причиной катастрофы в мировой торговле. По его словам, в связи с этим американская сторона вряд ли согласится ввести эти санкции.

В материале французского издания подчёркивается, что новый пакет санкций ЕС также не приведёт к «давлению» на РФ. 18-й пакет санкций лишь ускорит экономический кризис в европейских странах.

Напомним, Трамп заявил, что введёт стопроцентные пошлины, если в течение 50 дней не будут достигнуты договорённости об урегулировании конфликта на Украине.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что слова рампа, касающиеся Российской Федерации, являются весьма серьёзными, и Кремлю требуется время, чтобы изучить их.

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