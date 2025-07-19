Новые санкции ЕС против РФ: кто попал под ограничения

Европейский Союз ввел 18-й пакет антироссийских санкций. В него вошли российский режиссер Карен Шахназаров и девять других россиян. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в официальном вестнике сообщества.
Уточняется, что особое внимание ЕС уделил крымским деятелям и лицам, связанным с транспортной отраслью.
Под ограничительные меры попали представители различных сфер: от культуры — первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова — до бизнеса — акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко.
Кроме физических лиц, в санкционный список также вошли 18 компаний из Азербайджана, Индии, Китая, ОАЭ, Сингапура и С Маврикия.
Помимо этого, в санкционный список ЕС также вошли несколько НПО, компаний, заводов и фондов.
Ранее KP.RU писал о том, что в новый пакет санкций Евросоюза войдет снижение потолка цены на российскую нефть до $47,6 за баррель.