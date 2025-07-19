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Новые санкции ЕС против РФ: кто попал под ограничения

ЕС ввел санкции против Карена Шахназарова и еще девяти граждан РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский Союз ввел 18-й пакет антироссийских санкций. В него вошли российский режиссер Карен Шахназаров и девять других россиян. Соответствующее решение Совета ЕС опубликовано в официальном вестнике сообщества.

Уточняется, что особое внимание ЕС уделил крымским деятелям и лицам, связанным с транспортной отраслью.

Под ограничительные меры попали представители различных сфер: от культуры — первый замминистра культуры Крыма Ольга Бурова — до бизнеса — акционер «Фосагро» Татьяна Литвиненко.

Кроме физических лиц, в санкционный список также вошли 18 компаний из Азербайджана, Индии, Китая, ОАЭ, Сингапура и С Маврикия.

Помимо этого, в санкционный список ЕС также вошли несколько НПО, компаний, заводов и фондов.

Ранее KP.RU писал о том, что в новый пакет санкций Евросоюза войдет снижение потолка цены на российскую нефть до $47,6 за баррель.

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