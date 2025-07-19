Вильфанд: Экстремально жаркая погода ожидается в трех российских округах

По словам метеоролога, на юге европейской части РФ температура будет на пять-семь градусов выше нормы. Это коснется Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей и Калмыкию — там столбики термометров могут подняться до 40 градусов. В Краснодарском крае 19 июля ожидается плюс 38 градусов, это на шесть градусов превышает норму.