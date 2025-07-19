Вильфанд: Экстремально жаркая погода ожидается в трех российских округах

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что аномально жаркая погода прогнозируется в Северо-Западном, Южном и Дальневосточном федеральных округах страны.
В Мурманской области с 19 по 22 июля температура воздуха будет на семь градусов выше нормы, находясь в диапазоне плюс 27−29 градусов. Также ожидается длительный период жары в Санкт-Петербурге, где температура будет составлять 25−27 градусов тепла, рассказал он.
— Кстати, уже и 32 градуса в Петербурге было, это редкий случай. В Карелии — то же самое, высокие температуры, — цитирует его ТАСС.
По словам метеоролога, на юге европейской части РФ температура будет на пять-семь градусов выше нормы. Это коснется Волгоградской, Ростовской, Астраханской областей и Калмыкию — там столбики термометров могут подняться до 40 градусов. В Краснодарском крае 19 июля ожидается плюс 38 градусов, это на шесть градусов превышает норму.
На Дальнем Востоке, особенно на севере Якутии, ожидается аномальная жара. Температура может подняться до плюс 32 градусов, превышая норму на шесть-семь градусов. В Сахалинской области в ближайшие дни прогнозируется 30 градусов тепла, в Хабаровском крае — плюс 32−35 градусов.
«Желтый» уровень погодной опасности был объявлен в столичном регионе с 09:00 субботы, 19 июля, до 21:00 воскресенья, 20 июля, из-за прогнозируемых ливней с грозой, сообщили в пресс-службе Гидрометцентра РФ.