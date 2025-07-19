ФНС заблокировала счета богатейшего артиста России: кто такой Антонов, его отношение к СВО и всесоюзная слава

Юрий Антонов выразил готовность создать композицию, посвященную специальной военной операции (СВО), при наличии подходящего текста. «Во-первых, это надо иметь очень хороший песенный текст. Вот они мне сейчас не попадались. Если попадется — конечно», — заявил он ТАСС в 2023 году. Антонов подчеркнул, что текст первичен в его творчестве, формируя образы для музыки. В его репертуаре уже есть песни о войне, такие как «Стой, не стреляй, солдат!», созданные в советский период.