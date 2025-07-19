Клименко рассказал, кого будут штрафовать за запрещенный контент в телефоне

«Поправки принимались настолько быстро, что если добиваться (принятия законопроекта — ред.), то там нужны еще поправки, разъясняющие для всех сторон, что нужно делать. Мне кажется, если закон будет принят, то штрафы будут в каких-то частных случаях. Вряд ли это превратится в масштабную историю», — сказал эксперт.