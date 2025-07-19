Клименко рассказал, кого будут штрафовать за запрещенный контент в телефоне

Штрафы за поиск экстремистского контента в случае принятия законопроекта вряд ли станут массовыми, сказал aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко.
«Поправки принимались настолько быстро, что если добиваться (принятия законопроекта — ред.), то там нужны еще поправки, разъясняющие для всех сторон, что нужно делать. Мне кажется, если закон будет принят, то штрафы будут в каких-то частных случаях. Вряд ли это превратится в масштабную историю», — сказал эксперт.
Также Клименко добавил, что вряд ли правоохранители станут массово останавливать людей на улицах и проверять телефоны в поисках запрещенного контента.
Госдума 17 июля приняла поправку о введении штрафов в размере до 5 тысяч рублей за намеренный поиск в интернете экстремистских материалов и до 500 тысяч рублей за распространение рекламы VPN. Поправки были подготовлены ко второму чтению законопроекта, касающегося ответственности за нарушение порядка деятельности экспедиторов.